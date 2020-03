von SÜDKURIER-Redaktion

40 bestätigte Fälle

Laut Pressemitteilung des Landratsamts gibt es in er Zwischenzeit (Stand: Donnerstag, 19. März, 13 Uhr) 40 bestätigte Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Villingen-Schwenningen: 21 Infektionen (+6)

Donaueschingen: sieben Infektionen (+1)

Königsfeld: drei Infektionen (+1)

Blumberg: drei Infektionen (+1)

Bad Dürrheim: zwei Infektionen (+1)

Brigachtal: eine Infektion (+0)

Dauchingen: eine Infektion (+0)

St. Georgen: eine Infektion (+0)

Hüfingen: eine Infektion (+1)

+++ St. Georgen: Kurzarbeit bei ebm-papst ab kommender Woche +++

Die Unternehmensführung will somit die finanzielle Handlungsfähigkeit sichern. Die

Regelung soll vorerst bis einschließlich 17. April gelten.

St. Georgen Corona-Krise trifft Wirtschaft der Bergstadt: ebm-papst meldet ab kommender Woche Kurzarbeit für 500 Mitarbeiter an Das könnte Sie auch interessieren

Die Innenstadt Bad Dürrheims ist wie ausgestorben

Nur noch die Grundversorger haben ab jetzt geöffnet. Alle Geschäfte verzeichnen massive Rückgänge.

Bad Dürrheim Die Innenstadt Bad Dürrheims ist wie ausgestorben Das könnte Sie auch interessieren

Sitzen Betroffene, die sich einem Corona-Test unterziehen wollen, in der Ambulanz auf dem Messegelände zu eng zusammen?

Wer Sorge hat, dass er an Corona erkrankt ist, braucht zwingend eine Überweisung seines Hausarztes in die Corona-Ambulanz, die auf dem Messegelände in Schwenningen eingerichtet worden ist. Am Wochenende hat das Gesundheitsamt diese Ambulanz betrieben, seit Montag ist die Kassenärztliche Vereinigung Betreiber der zentralen Abstrich-Stelle, teilt das Landratsamt mit. Beim SÜDKURIER hat sich jetzt eine Frau aus der Doppelstadt gemeldet, die vom Gesundheitsamt zum Corona-Test geschickt worden ist, weil sie direkten Kontakt mit einem Bekannten gehabt hat, der definitiv an Corona erkrankt ist.

Versorgung mit Wasser, Strom und Gas

Häufigeres Händewaschen und das Daheimbleiben von mehr Menschen als sonst lässt wahrscheinlich auch den Strom- und Wasserverbrauch in VS steigen. Einen Engpass wird es in diesen Bereichen aber nicht geben, wie die Stadtwerke Villingen-Schwenningen sagen.

Nachsorgeklinik Tannheim muss schließen

Die Nachsorgeklinik in Tannheim ist seit Dienstag geschlossen, alle Patienten und deren Angehörige sind in häuslicher Quarantäne. Der Grund: Der Vater eines Patienten ist am Coronavirus erkrankt. Er hatte der Klinikleitung zuvor verschwiegen, dass er im vom Virus besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gewesen war.

Corona und die Öffnungszeiten: Polizei kontrolliert bei Gaststätten mit Augenmaß

„Nicht mit der Keule“: Revierleiter Thomas Knörr begründet den zurückhaltenden Umgang seiner Beamten bei der Einhaltung der corona-bedingten früheren Schließzeiten

Donaueschingen Corona und die Öffnungszeiten: Polizei kontrolliert bei Gaststätten mit Augenmaß Das könnte Sie auch interessieren

Erster Toter im Kreis Rottweil

Es handelt sich dabei um einen über 80-Jährigen, der an einer chronischen Erkrankung litt.

Kreis Rottweil Corona im Kreis Rottweil: Das Gesundheitsamt meldet den ersten Todesfall in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Krise und ihre Auswirkungen in St. Georgener Restaurants, Hotels und dem Handel

Das Coronavirus schränkt das öffentliche Leben weiter ein.Der SÜDKURIER hat bei den Verantwortlichen in der Bergstadt nachgefragt.

St. Georgen Die Krise und ihre Auswirkungen in St. Georgener Restaurants, Hotels und dem Handel Das könnte Sie auch interessieren

Sparkasse schließt einzelne Geschäftsstellen

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar reagiert auf das Coronavirus. Die Hauptstellen bleiben aber geöffnet und alle Geldautomaten zugänglich.

Schwarzwald-Baar Sparkasse schließt einzelne Geschäftsstellen Das könnte Sie auch interessieren

Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar: Busverkehr wie an Ferientagen

Die Deutsche Bahn, die Hohenzollerische Landesbahn und auch der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar ändern ihre Fahrpläne am Mittwoch wegen der Gefahr durch das Coronavirus.

Villingen-Schwenningen Im Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar wird im Busverkehr wegen der Coronavirus-Gefahr ab Mittwoch wie an Ferientagen gefahren Das könnte Sie auch interessieren

Corona: Diese Veranstaltungen im Villinger Umland sind abgesagt

Derzeit werden viele Termine, Veranstaltungen und Versammlungen abgesagt. Wir haben für Sie einen Überblick zusammengestellt, der ständig aktualisiert wird.

Schwenninger Wärmestube schließt

Sie ist die Anlaufstelle für viele Bedürftige in und um Schwenningen, dennoch muss die Wärmestube ab Dienstag wegen des Coronoavirus und seiner Gefahr schließen – aus Sicherheit für die Besucher und die Mitarbeiter gleichermaßen. Die Auszahlung des Geldes läuft aber weiter.

VS-Schwenningen Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter kann nicht gewährleistet werden – Schwenninger Wärmestube schließt ab Dienstag wegen Coronavirus Das könnte Sie auch interessieren

Hohenzollerische Landesbahn nutzt ab Dienstag den verkürzten Schulferienfahrplan

Die Gefahr vor dem Coronavirus betrifft alle Lebensbereiche – auch oder vor allem den öffentlichen Nahverkehr. Die Hohenzollerische Landesbahn, die im Schwarzwald-Baar-Kreis verkehrt, wird ab Dienstag nach dem Schulferienfahrplan verkehren.

Schwarzwald-Baar-Kreis Wegen Coronavirus-Gefahr: Hohenzollerische Landesbahn nutzt ab Dienstag den verkürzten Schulferienfahrplan Das könnte Sie auch interessieren

Schwarzwald-Baar-Klinikum: Standort Donaueschingen versorgt nur noch Corona-Patienten

Bereits seit Samstag hat das Klinikum in Donaueschingen keine anderen Patienten mehr aufgenommen, ab Montag ist der Standort ausschließlich Corona-infizierten Patienten vorbehalten.

Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Klinikum: Standort Donaueschingen versorgt ab Montag ausschließlich Corona-Patienten, Notaufnahme in Donaueschingen ist geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Diese Veranstaltungen in Vilingen-Schwenningen und den Stadtteilen wurden abgesagt

Das gesellschaftliche Leben ist wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus beeinträchtigt. In VS und seinen Stadtteilen wurden etliche Termine abgesagt. Der SÜDKURIER listet auf, welche das sind.