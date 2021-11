Schwarzwald-Baar-Kreis vor 2 Stunden

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum erhält ein Mobiles Impfteam zusätzlich – und hat jetzt dennoch die geringste Anzahl in ganz Baden-Württemberg

Nach der Schließung der Impfzentren waren in den vergangenen Wochen in ganz Baden-Württemberg noch 30 mobile Impfteams im Einsatz. Diese Zahl wurde am Montag auf 80 aufgestockt und am Freitag auf 130. Auch die Kapazitäten des Schwarzwald-Baar-Klinikums werden erhöht – und dennoch ist es nun zahlenmäßig Schlusslicht.