Sollten Corona-Impfungen an Schulen angeboten werden? Das sagen Schulleiter und Elternvertreter dazu

Die Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 158,8, in der Altersgruppe der fünf bis 14-Jährigen sogar bei 517 (Stand Montag, 11. Oktober), so die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Impfungen können dabei helfen, die Zahlen zu senken. Durch Angebote an Schulen könnten junge Menschen gezielt erreicht werden. Doch das ist umstritten.