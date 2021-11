von Jutta Freudig

Bürgermeister Manuel Stärk äußerte sich am Dienstag. „Zusätzlich zu der Kreisimpfstation Tuttlingen, die ab Montag an sechs Tagen die Woche Impfungen vornimmt, möchte ich versuchen, für einen Tag ein mobiles Impfteam nach Immendingen zu holen“, sagte er.

PCR-Tests müssen bezahlt werden

Außerdem wird es voraussichtlich ab der kommenden Woche wieder ein örtliches Angebot für Bürgertests geben. „Dafür werden wir aber keine ehrenamtlichen Helfer mehr einsetzen, sondern mit einem privaten Anbieter zusammenarbeiten,“ so Stärk. Die Gemeinde stelle die Räume für eine Teststation. Ein Schnelltest pro Woche ist für die Testpersonen kostenfrei. Weitere Tests sowie eventuell angebotene PCR-Tests müssen bezahlt werden.

In den von der Gemeinde betriebenen Kindergärten und der Kindertagesstätte Donaupark gilt ab Montag für die Kinder und das Personal wieder Testpflicht. Manuel Stärk geht davon aus, dass auch der katholische Kindergarten St. Josef, der in der Zuständigkeit des Dekanats Hegau liegt, bei dieser Regelung mitzieht. Der Besuch des Immendinger Rathauses ist vorerst nur noch unter 3G möglich.

Keine Vermietung nach der Weihnachtspause

In den gemeindeeigenen Hallen darf der Übungs- und Probebetrieb weiterlaufen, sie werden aber bis nach der Weihnachtspause nicht mehr für Veranstaltungen vermietet. „Damit steht fest, dass auch der Neujahrsempfang der Gemeinde Immendingen und des Landkreises Tuttlingen ausfällt, der eigentlich am letzten Tag der Ferien, Sonntag, 9. Januar, stattgefunden hätte“, so Stärk. Christbaum-Verkaufsaktionen darf es geben, jedoch ohne Ausschank.