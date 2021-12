In St. Georgen hatte in einer Apotheke in der Innenstadt ein Pärchen laut Polizei versucht, durch Vorlage gefälschter Ausweise digitale Zertifikate über Covid 19-Impfungen zu bekommen.

Ein 39-Jähriger habe dasselbe in einer Furtwanger Apotheke versucht. Das aufmerksame Apotheken-Personal habe die Betrugsversuche verhindert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Urkundenfälschung.