Donaueschingen vor 6 Stunden

Kein Umzug in Donaueschingen? Dann halt einfach beim Frohsinn einen Hansel mieten – so geht‘s

Die Narrenzunft Frohsinn hat in der Pandemie viel Kreativität benutzt, um trotzdem Fasnet zu machen. So auch in diesem Jahr. Dabei ist eine ganz besondere Idee entstanden.