Schwarzwald-Baar-Kreis vor 2 Stunden

„Bitte lassen Sie sich impfen, wir sind absolut an der Spitze der Belastung“: Verantwortliche des Schwarzwald-Baar-Klinikums mit dramatischem Appell an die Bevölkerung

So emotional wie wohl noch nie haben sich die Verantwortlichen des Schwarzwald-Baar-Klinikums am Freitag zur aktuellen Corona-Situation geäußert. Das Klinik-Personal sei am Limit, ein Ende der Extrem-Situation vorerst nicht in Sicht. Aktuell seien 102 Corona-Patienten im Schwarzwald-Baar-Klinikum. Acht lägen auf der Intensivstation, einer werde intubiert. Gerechnet werde mit einer Höchstzahl von 150 – wohl in den kommenden beiden Wochen.