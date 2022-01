Mit einem eindringlichen Appell wenden sich Oberbürgermeister Michael Beck, Erster Bürgermeister Emil Buschle sowie zahlreiche Vertreter des Gemeinderats, der Kirchen und der Vereine an die Bevölkerung. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet werden, dass unser Staat verächtlich gemacht wird und dass unsere Demokratie mit der Nazi-Diktatur oder der DDR gleichgestellt wird“, schreiben die Unterzeichner.

Im Schulterschluss mit Extremisten unterwegs

Ins Gericht geht der Appell, den die Stadtverwaltung Tuttlingen in einer Pressemitteilung verbreitete, mit den sogenannten Spaziergängen, die seit einigen Wochen – wenn auch noch in moderater Form – in Tuttlingen regelmäßig stattfinden.

Donaueschingen Corona-Spaziergänge in der Umgebung: Wie stellt sich die Situation in Donaueschingen dar? Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben kein Verständnis dafür, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich für gemäßigt halten, es plötzlich normal finden, im Schulterschluss mit Extremisten auf die Straße zu gehen“, heißt es.

Sie haben unterzeichnet Stadtverwaltung: Michael Beck, Oberbürgermeister, Emil Buschle, Erster Bürgermeister

Gemeinderat: Hans-Peter Bensch, Thomas Biehler, Rainer Buggle, Sevinc Camlibel, Ulrich Diener, Hellmut Dinkelaker, Axel Enslin, Renate Gökelmann, Felicitas Guggenberger, Till Haendle, Daniel Häßler, Susanne Hein, Prof. Dr. oec. Thomas Kattler, Joachim Klüppel, Fabia Koloczek, Dr. med. Ulrike Martin, Heidi Mattheß, Dieter Müller, Manfred Mußgnug, Katja Rommelspacher, Frieder Schray, Uwe Schwartzkopf, Hans-Martin Schwarz, Michael Seiberlich, Dr. med. Cornelia Seiterich-Stegmann, Karin Trommer

Stadtverbände für Musik und Sport: Matthias Krämer, Ulrich Trommer

Kirchen und Moscheevereine: Dekan Sebastian Berghaus (Evangelische Kirche), Fabian Burghardt (Islamische Gemeinschaft der Bosniaken), Elisabeth Kodweiß (Evangelisch-methodistische Kirche), Dekan Matthias Koschar (Katholische Kirche), Martin Schrott (Apis – Evangelischer Gemeinschaftsverband)

Genau betrachtet handle es sich bei den sogenannten Spaziergängen um nicht genehmigte und somit illegale Demonstrationen. Die Initiatoren wüssten dies sehr wohl. Und sie machten das Ganze auch bewusst. „Es ist ihr Ziel, den Staat bloßzustellen“, heißt es im Appell.

Bisher kein formelles Verbot

Bislang habe die Stadt Tuttlingen auf ein formelles Verbot der sogenannten Spaziergänge verzichtet. Anders als in einer Diktatur seien Meinungsfreiheit und das Gebot der Verhältnismäßigkeit nach wie vor hohe Güter.

Donaueschingen/Bräunlingen Mit Kerzen gegen Corona-Maßnahmen: Mehr als 150 Menschen demonstrieren bei „Spaziergang“ in Donaueschingen und Bräunlingen Das könnte Sie auch interessieren

Um auch künftig ein Verbot zu vermeiden, fordern die Unterzeichner ihre Mitbürger eindringlich auf: „Folgen Sie der Vernunft, informieren Sie sich seriös, haben Sie Verständnis dafür, dass wir derzeit in einer Situation leben, die sich niemand ausgesucht hat und aus der wir nur gemeinsam wieder herauskommen. Und zeigen Sie Flagge: Machen Sie deutlich, dass sich unsere freie, demokratische und an Vernunft und Wissenschaft orientierte Gesellschaft nicht spalten lässt.“

Villingen-Schwenningen Neue Villinger Polizei-Taktik: Aus diesem Grund wird das Bußgeld für die Demo-Teilnehmer teurer Das könnte Sie auch interessieren

Als kritische und bewusste Bürger handeln

Das Handeln als kritische und bewusste Bürger möge unter zwei Prämissen erfolgen: das Wissen, dass die Pandemie irgendwann vorbei sein wird und die Gewissheit, „dass wir nach der Pandemie wieder in einer Gesellschaft leben können, in der wir uns gegenseitig in die Augen sehen können“.