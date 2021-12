Wer muss wie lange in Quarantäne, wenn er Kontakt zu einem Corona-Kranken hatte oder selbst infiziert ist? Das regelt die Corona-Verordnung Absonderung in Baden-Württemberg. Ab Mittwoch, 15. Dezember, gelten hier neue Regeln, auch die Omikron-Variante wird dabei berücksichtigt. Was jetzt gilt.

Wie lange muss ich in Quarantäne, wenn ich mit Corona infiziert bin?

Hier ist die Antwort erst einmal klar: Zehn Tage. Und zwar nicht ab Symptombeginn, sondern ab dem Tag des Erstnachweises der Infektion, wie das Land erklärt – die Quarantäne endet also im Normalfall zehn Tage nach dem ersten positiven Test.

Dabei spielt keine Rolle, ob der Erstnachweis per Schnelltest oder PCR-Test erfolgte, wie ein Sprecher des Landessozialministeriums bestätigt. Wer also beispielsweise montags bei einem professionell durchgeführten Schnelltest positiv getestet wird und sich das dienstags per PCR bestätigen lässt, für den laufen die zehn Tage bereits ab Montag. Nicht als Erstnachweis gilt jedoch ein Selbsttest, er muss immer erst offiziell bestätigt werden.

Kann ich die Quarantäne verkürzen, wenn ich infiziert bin?

Nur als Geimpfter und auch dann nicht immer. Geimpfte können ab dem siebten Tag ihrer Quarantäne mit einem negativen Schnelltest die Quarantäne beenden. Dieser muss allerdings von einem professionellen Anbieter durchgeführt werden, ein Selbsttest reicht nicht aus. Zudem muss man eine Bescheinigung über den Test mit sich führen, eine Vorlage stellt das Land zur Verfügung. Und: Wer mit Omikron infiziert ist, kann seine Quarantäne nicht verkürzen. Ungeimpfte Erkrankte müssen derweil in jedem Fall zehn Tage in Quarantäne bleiben.

Ich hatte Kontakt mit einem Infizierten – muss ich auch in Quarantäne?

Unbeliebte Antwort, aber: Es kommt drauf an. Klar liegt der Fall, wenn Sie ungeimpft sind und ein Mitglied Ihres Haushaltes erkrankt. Wie ein Sprecher des Sozialministeriums erklärt, sind Sie direkt dann quarantänepflichtig und zwar ab dem Moment, in dem Sie vom positiven Befund erfahren – egal ob bei einem Schnelltest oder PCR-Test. Ein Haushaltsmitglied ist nach Definition des Landes übrigens nicht nur derjenige, der sich mit Ihnen die Meldeadresse teilt. Auch wer im Alltag bei seinem Lebenspartner wohnt – ohne dort gemeldet zu sein – gilt als dessen Haushaltsangehöriger. Die Absonderung dauert 14 Tage.

Enge Kontaktpersonen müssen nur dann in Quarantäne, wenn sie von einer Behörde – also meist dem Gesundheitsamt – darüber informiert werden. Geimpfte Kontaktpersonen müssen im Normalfall nicht in Quarantäne, auch nicht bei einem Fall in ihrem Haushalt. Auch hier gibt es jedoch einen Sonderfall, über den ein Sprecher des Sozialministeriums informiert: Wenn eine Infektion des Corona-Kranken mit der Omikron-Variante „angenommen werden kann oder bereits nachgewiesen wurde“, müssen auch geimpfte Kontaktpersonen in Quarantäne.

Ändert sich für Schüler und Kindergartenkinder in Sachen Quarantäne auch etwas?

Nein. Das Land weist aber darauf hin, dass bereits zuvor strengere Regeln galten, wenn in einer Gruppe oder Klasse von einer besorgniserregenden Variante auszugehen ist, also etwa Omikron. Es ist dann nicht wie sonst möglich, dass Mitschüler durch tägliche Tests und Mit-Kindergartenkinder durch einen Test zurück in Schule oder Kita dürfen. Tritt in einer Gruppe oder Klasse also ein Omikron-Fall auf, gelten also die normalen Kontaktpersonenregeln und die Kinder müssen in 14-tägige Quarantäne. Das gilt in diesem Fall dann auch für Geimpfte.