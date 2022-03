Das Landesgesundheitsamt weist eine Rekord-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis aus. Im Vergleich zum Vortag gab es demnach 1299 erfasste Corona-Fälle. Die Inzidenz steigt auf 3038,0. Das Landesmittel liegt bei 1646,5. Die Zahlen spiegeln den Stand von 16 Uhr am 9. März wieder.

So sieht es in der Region aus

Zweitschlechteste Region ist Sigmaringen mit 2685,1. Von den 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs liegen zehn über der 2000er-Marke. Lediglich Ludwigsburg und Pforzheim liegen unter 1000. Im Kreis Rottweil beträgt die Inzidenz 2.231,6 (plus 572 Fälle) im Kreis Tuttlingen 2.101,9 (ebenfalls plus 572 Fälle). Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt mit einer Inzidenz von 1.623,8 (plus 1056 Fälle) fast genau auf dem Landesmittel.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden sechs Patienten intensivmedizinisch behandelt. Das meldet das Divi Intensivbettenregister des Robert-Koch-Instituts, Stand 9. März um 18.15 Uhr.