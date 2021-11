Villingen-Schwenningen 05. November 2021, 18:03 Uhr

Organisierter Angriff durch Querdenker: Wie gegen das Villinger Gasthaus „Ott“ gehetzt wird

Die Gastronomie war eine der Branchen, die am härtesten von den bundesweiten Corona-Maßnahmen getroffen wurde. Der Versuch, wieder ein Stück Normalität zurück zu bekommen, endete für das „Ott“ in der Villinger Kneipenmeile in einem Shitstorm, der durch eine Querdenker-Gruppe auf Telegram ausgelöst wurde.