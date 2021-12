Bereits am frühen Morgen stehen schon die ersten Blumberger vor den Türen des Testzentrums. Seit dem Nikolaustag am 6. Dezember ist die Einrichtung wieder in Betrieb.

Das Testzentrum in Blumberg hat wieder geöffnet. Nachdem die Nachfrage an Testmöglichkeiten seit Ausrufung der verschärften Corona-Maßnahmen, wie der 3G-Regel am Arbeitsplatz, stark anstieg, öffnete am Montag, 6. Dezember, wieder das kommunale