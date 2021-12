Donaueschingen vor 1 Stunde

Geplatzte Hoffnung der Donaueschinger Diskobetreiber: Corona knipst dem Feiervergnügen zum Jahresende erneut das Licht aus

Für viele, nicht nur aus Donaueschingen, ist das Feiern im Delta und im Okay ein festes Ritual an Weihnachten und Silvester. Dieses Jahr ist dies coronabedingt nicht möglich. Das Delta hatte 2021 gar nicht geöffnet, aber hofft auf kommendes Jahr. So ist die aktuelle Lage in den Clubs der Stadt.