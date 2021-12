Durch Villingen sind am Montag etwa 400 Teilnehmer (SÜDKURIER-Schätzung), darunter auch viele Kinder, „spaziert“, um ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen deutlich zu machen. Während einige Teilnehmer von über 1000 Spaziergängern sprechen, spricht die Polizei von 150 bis 200. Gleichzeitig prüfen die Beamten ein Verbot gegen das Versammlungsrecht.

„Die rote Ampel gilt für alle. Da sind auch Kinder dabei. Sie sind ja tolle Vorbilder“ – nur einmal hatte sich die Polizei am Montagabend per Lautsprecher in Villingen zu Wort gemeldet. Mit einem Streifenwagen und zwei Beamten