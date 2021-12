Beim öffentlichen Impfen an der IHK-Akademie in Villingen mussten sich einige Impfwillige kurzfristig noch einen Schnelltest besorgen. Warum? IHK-Sprecher Christian Beck erklärt es.

Zwei öffentliche Impfaktionen fanden an der IHK-Akademie in Villingen statt, zuletzt am Nikolaustag. Jedoch nicht alle Impfwilligen konnten sich in der Peterzeller Straße ihren Piks gegen das Coronavirus abholen.„Ja, wir mussten bei beiden