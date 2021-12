Die pandemische Lage in der Schweiz spitzt sich zu: „Wir versuchen, Schließungen zu verhindern“, sagt Gesundheitsminister Alain Berset. Wegen der neuen Omikron-Variante, über die noch wenig bekannt ist, sowie seit Wochen steigender Infektionszahlen hat der Bundesrat nun deutlich schärfere Maßnahmen beschlossen.

Derzeit (Stand 17. Dezember) stecken sich von 100.000 Einwohnern 734,2 innerhalb einer Woche an. Die Impfquote beläuft sich auf gerade einmal 66,6 Prozent. Auf den Intensivstationen sind 34,5 Prozent Covid-Patienten. Mit folgenden Maßnahmen will der Bundesrat nun gegensteuern – sie gelten ab Montag, 20. Dezember.

Gesundheitsminister Alain Berset greift zu härteren Maßnahmen, um die Infektionslage in der Schweiz wieder unter Kontrolle zu bringen. | Bild: Anthony Anex

Was gilt nun in Restaurants und Cafés, im Theater oder im Kino?

Die 2G-Regel. Alle öffentlichen Einrichtungen in Innenräumen sind jetzt nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich. Ungeimpfte konnten bislang per Schnelltest ebenfalls Zutritt bekommen, das ist jetzt nicht mehr möglich. Sie stecken sich leichter an und können schwerer erkranken, begründet der Bundesrat die Maßnahme. In allen Einrichtungen gilt: Essen und Trinken ist nur am Sitzplatz erlaubt, dafür darf die Maske abgenommen werden. Andernfalls gilt die Maskenpflicht.

Gilt das auch im Einzelhandel?

Nein, hier gilt weiterhin nur die Maskenpflicht.

Weihnachtsmärkte bleiben erlaubt, wenn auch mit Maskenpflicht. | Bild: Samuel Golay

Bleiben Weihnachtsmärkte geöffnet?

Ja. Die Regeln werden aber von Veranstaltern und Behörden festgelegt. Möglich sind 3G-Beschränkungen und Maskenpflicht.

Sind Diskotheken und Clubs noch offen?

Ja, allerdings gilt hier die 2G-Plus-Regel. Überall dort, wo keine Maske getragen werden kann, müssen Besucher also zusätzlich einen negativen Schnelltest vorlegen.

Welche Regeln gelten beim Sport und im Musikverein?

Beim Sport in der Halle, wenn das Tragen einer Maske nicht möglich ist, also auch beim Schwimmen, müssen Besucher und Teilnehmer zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis einen negativen Test vorweisen. Gleiches gilt bei der Chorprobe oder dem Musikverein.

Und im Fitnessstudio?

Hier gilt 2G. Die Betreiber können aber 2G-Plus einführen. Wer im Fitnessstudio trainieren will, sollte sich also vorab über die dortigen Regeln informieren.

Gibt es Ausnahmen bei der 2G-Plus-Regel?

Ja. Wer eine Impfung hat, die nicht länger als vier Monate zurückliegt, muss bei 2G-Plus keinen Test vorlegen. Gleiches gilt für Genesene, deren Infektion nicht länger als vier Monate zurückliegt.

Kann ich mich kostenlos testen lassen in der Schweiz?

Schnelltests sollen ab Samstag wieder kostenlos sein, wenn sie für ein Covid-Zertifikat benötigt werden. Das gilt aber nur für Schweizer oder Menschen, die in der Schweiz leben. PCR-Tests bleiben kostenpflichtig. Bei Personen mit Symptomen, bei Kontaktpersonen und Personen mit positivem Selbsttest sind sie nach wie vor kostenlos.

Was ändert sich bei der Einreise?

Sie wird wieder etwas einfacher. Nach den bisherigen Bestimmungen mussten alle Einreisenden einen negativen PCR-Test vorlegen. Ausnahmen gab es bislang unter anderem für Grenzgänger und Baden-Württemberger – nicht aber, wenn man aus dem Ausland mit dem Flugzeug einreiste, hier war ein PCR-Test Pflicht. Nun gilt: Auch Antigen-Schnelltests werden akzeptiert, wenn sie nicht älter als 24 Stunden sind. Geimpfte und Genesenen müssen zudem keinen zweiten Test vier bis sieben Tagen nach der Einreise mehr machen. Für Ungeimpfte bleibt diese Pflicht bestehen.

Was ist mit privaten Treffen?

Hier hat der Bundesrat nachgeschärft. Sobald ein Teilnehmer über 16 Jahren ungeimpft ist, dürfen maximal zehn Personen zusammenkommen. Kinder werden dabei mitgezählt. Sind alle ab 16 Jahren geimpft, gilt die Obergrenze von 30 Personen, draußen sogar 50 Personen.

Kommt die Homeoffice-Pflicht in der Schweiz wieder?

Ja, es gibt eine erneute Pflicht zum Homeoffice. Wenn das nicht möglich ist, ist die Maske am Arbeitsplatz verpflichtend, sobald mehr als eine Person im Raum ist.

Was gilt für Schulen?

Die Maskenpflicht für die weiterführenden Schulen wird wieder eingeführt. Bei den Grundschulen liegt die Entscheidung bei den Kantonen. Der Bundesrat empfiehlt aber, sie auch dort einzuführen. Auch regelmäßige Tests werden empfohlen.

An vielen Schulen nehmen die Ausbrüche zu, mehrere Kantone ziehen die Weihnachtsferien vor und beginnen den Unterricht im neuen Jahr später.

Wie ist das bei Unis?

Hier gilt die 3G-Regel.

Wie ist die Lage in den Schweizer Krankenhäusern?

Schweizweit liegen mehr als 300 Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Der Bundesrat geht davon aus, dass die Zahl bis Jahresende noch auf 400 Patienten ansteigen könnte. Die Schweizer Bundesregierung empfiehlt deshalb, planbare Operationen zu verschieben. Die Entscheidung liegt aber in der Hand der Kantone.

Das Problem seien nicht die Betten, sondern das fehlende Personal und der höhere personelle Aufwand für Covid-Patienten, betonte Berset. Mit den Kantonen soll ein Konzept erarbeitet werden, kündigte der Gesundheitsminister an.

Droht die Schließung von Skigebieten in der Schweiz?

Nein. Die Skigebiete sollen offen bleiben. Après-Ski-Veranstaltungen sind aber ebenfalls nur mit Covid-Zertifikat möglich. Skigebiete schließen will der Bundesrat nicht.

Ist ein Teillockdown möglich?

Das ist er in der Tat. Derzeit plant der Bundesrat keine solche Maßnahme. Sollte sich die Lage aber weiter verschlimmern, ist sie nicht auszuschließen, machte Berset klar.

Gibt es besondere Regelungen für Weihnachten und Silvester?

Nein, bislang nicht.

Menschen warten auf ihre Impfungen im Boosterimpfzentrum. Wann alle sich impfen lassen können, die nun Anspruch darauf haben, ist nicht ganz klar. | Bild: Ennio Leanza

Ab wann kann man sich in der Schweiz boostern lassen?

Ab vier Monate nach der letzten Impfung. Wann Impfungen für alle tatsächlich verfügbar sind, ist unklar. Berset sprach von Januar oder Februar.

Wie lange gelten diese neuen Regeln?

Vorerst bis zum 24. Januar. Bis dahin will der Bundesrat die Lage neu bewerten.