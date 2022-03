Nach mehr als zwei Jahren laufen mit Ablauf des Samstags, 2. April, in Baden-Württemberg nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes ist bereits in Kraft treten, die Länder konnten aber eine Übergangsfrist nutzen, um die bisherigen Maßnahmen aufrechtzuerhalten.

Was bis 2. April gilt, finden Sie mit einem Klick auf diesen Link. Was ab Sonntag, 3. April, voraussichtlich noch gilt, haben wir direkt hier für Sie zusammengefasst. Die neue Landesverordnung muss erst noch ausgearbeitet werden.

Wird Baden-Württemberg zum Hotspot erklärt?

Nein, das hat das Land ausgeschlossen, weil man daran zweifelt, das dies vor Gericht Bestand hätte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte dazu aufgerufen, die Hotspotregelung zu nutzen, um Infektionsschutzmaßnahmen weiter umsetzen zu können.

Im Südwesten sieht man aber auch für einzelne Regionen keine sichere rechtliche Grundlage, dies durchzusetzen. Theoretisch könnten in diesen Hotspots, die die Länder selbst definieren müssten, strengere Maskenpflichten und auch 3G-Regeln gelten.

Gibt es damit noch Kapazitätsgrenzen bei Veranstaltungen?

Nein. Es spielt ab 3. April keine Rolle mehr, wie viele Personen Zutritt zu Veranstaltungen bekommen – Stadien, Hallen und Säle dürfen wieder voll ausgelastet werden.

Was ist mit Zugangsbeschränkungen, also der 3G-Regel?

Die bisherigen Zutrittsbeschränkungen, einen aktuellen negativen Test oder ein Impf- oder Genesenenzertifikat vorzuweisen, entfallen in allen bisher betroffenen Bereichen ab 3. April komplett – egal, ob im Restaurant, in Hotels, in Freizeiteinrichtungen, auf Messen oder in Bibliotheken. Auch bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Frisörbesuch oder der Fußpflege muss kein 3G-Nachweis mehr erbracht werden.

Der Frisörbesuch ist dann genauso wie alle anderen körpernahen Dienstleistungen wieder ohne Test- oder Impfnachweis möglich, die Maske ist auch keine Pflicht mehr, wenn der Inhaber nichts anderes festgelegt hat. | Bild: Sebastian Gollnow

Wie viele Menschen dürfen sich jetzt treffen?

Auch im Privaten gibt es keine Einschränkungen mehr. Unerheblich ist nun auch, ob die Teilnehmer von Treffen ungeimpft oder geimpft sind.

Muss man noch eine Maske tragen?

Jein. Diese Regelung entfällt nahezu ersatzlos. In Restaurants, Läden, auf Veranstaltungen und in allen nicht medizinischen zweckenden dienenden Gebäuden – hier herrscht keine Pflicht mehr. Ministerpräsident Winfried Kretschmann setzt aber auf die Solidarität der Bürger, angesichts der derzeit hohen Infektionszahlen weiterhin freiwillig in Innenräumen eine Maske zu tragen – zum Beispiel beim Einkaufen oder wenn Abstand halten nicht möglich ist.

Lediglich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen weiterhin verpflichtend Masken getragen werden.

Müssen in Schulen weiter Masken getragen werden?

Nein, ab 3. April vorerst wohl nicht mehr. Das wäre nur mit einer Hotspotregelung möglich, die das Landesparlament festlegen müsste. Da dies nicht geplant ist, fällt auch dort die Maskenpflicht. Allerdings soll in den Schulen bis zu den Osterferien weiter getestet werden. Wie es danach weitergeht, wird derzeit noch im Kultusministerium abgestimmt, hieß es.

Was gilt an Hochschulen?

Auch dort fallen zum 3. April die bisherigen Zugangsbeschränkungen und die Maskenpflicht.

Können Einzelhändler oder Restaurants auch ohne Verordnung eine Maskenpflicht für ihre Geschäfte festlegen?

Ja. Tatsächlich können Restaurants und Einzelhändler ihr Hausrecht nutzen, um das Tragen einer Maske vorzuschreiben. Allerdings muss Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, trotzdem Zutritt gewährt werden.

Der Biergarten und das Restaurant stehen wieder allen offen ohne Nachweis, auch die Maske ist keine Pflicht mehr, so lange der Inhaber nichts anderes festlegt. | Bild: Tom Weller

Was ist mit der Maskenpflicht am Arbeitsplatz?

Den Arbeitsschutz regelt der Bund. Die 3G-Zugangsbeschränkung ist bereits gefallen, auch die Homeofficepflicht. Es steht dem Betrieb aber frei, selbst Schutzmaßnahmen einzurichten, etwa die Maskenpflicht auf dem Betriebsgelände aufrechtzuerhalten, wenn ein Mindestabstand nicht einzuhalten ist. Auch können Arbeitgeber weiterhin Tests anbieten, müssen es aber nicht.

Gibt es dann wenigstens weiter kostenlose Tests für die Bürger?

Bislang gilt die Testverordnung des Bundes weiterhin, wird allerdings gerade überarbeitet. Bürger haben aber weiter die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Den Planungen zufolge werden die Tests bis Ende Mai auch weiter kostenlos angeboten. Sollte sich die Situation wieder verschärfen, könnten die Tests auch danach schnell wieder eingeführt werden, hieß es auf SÜDKURIER-Anfrage beim Bundesgesundheitsministerium.

Wie lange muss ich in Isolation, wenn ich mich infiziert habe?

Alle, die positiv getestet wurden und deren Infektion mit einem PCR-Test bestätigt ist, können nach zehn Tagen die Quarantäne beenden, auch ohne Test. Freitesten kann man sich ab dem siebten Tag, allerdings nur, wenn man zwei Tage lang symptomfrei war.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen aber eine Neuregelung schaffen. Das Robert Koch-Institut (RKI) soll demnach klären, „ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase“ nötig ist.

Müssen Kontaktpersonen noch in Quarantäne?

Nicht, wenn sie geboostert oder frisch geimpft sind, die letzte Impfung also nicht länger als drei Monate zurückliegt. Auch Genesene mit zwei Impfungen gelten nun als geboostert. Einen genauen Überblick finden Sie hier.

Für alle anderen endet die Quarantäne nach zehn Tagen, freitesten kann man sich nach sieben Tagen mit einem PCR- oder offiziellen Antigen-Test. Kita- und Schulkinder dürfen sich als nicht-infizierte Kontaktpersonen bereits nach fünf Tagen freitesten.

Auch hier wird aber über eine Neuregelung gesprochen, inwieweit die Quarantäne für Kontaktpersonen noch sinnvoll ist.