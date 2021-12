Was haben das Donaueschinger Konversionsgebäude und das Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen gemeinsam? An beiden Standorten befinden sich künftig Impfstützpunkte des Kreises. Während der Stützpunkt in VS bereits seit Donnerstag, 26. November, im Einsatz ist, startet der in Donaueschingen am Samstag, 4. Dezember.

Der Start muss aber ohne den Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech auskommen. Das teilt das Landratsamt mit. Der Grund sind demnach Lieferengpässe. Die betreffen auch Villingen-Schwenningen. Bedeutet: Wer sich am Samstag an einem der beiden Impfstützpunkte gegen Corona impfen lassen will, kann das mit Moderna und Johnson&Johnson machen – aber nicht mit Biontech.

Die Landkreisverwaltung teilt mit, dass sie von der Lieferkette des Landes abhängig ist. Sollte sich kurzfristig etwas an der Impfstoffverfügbarkeit ändern, werde das auf der Internetseite des Landkreises mitgeteilt.

Impfschemata (laut Landratsamt)

Erst- und Zweitimpfung mit Moderna* und über 30 Jahre alt: Drittimpfung mit Moderna möglich

Erst- und Zweitimpfung mit AstraZeneca: Drittimpfung mit Moderna möglich

Erstimpfung mit AstraZeneca, Zweitimpfung mit Moderna: Drittimpfung mit Moderna möglich

Erstimpfung mit AstraZeneca, Zweitimpfung mit Biontech: Drittimpfung mit Moderna möglich

Impfung mit Johnson&Johnson** und über 30 Jahre alt: zweite Grundimmunisierung mit Moderna möglich

Erst- und Zweitimpfung mit Biontench und über 30 Jahre alt: Drittimpfung mit Moderna möglich

*Moderna ist für alle über zwölf Jahren zugelassen, die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung mit dieser Vakzine jedoch erst ab dem 30. Lebensjahr.

** Das Landratsamt weist darauf hin, dass Johnson&Johnson für Personen über 18 zugelassen ist. Von der Ständigen Impfkommission wird der Impfstoff aber für Menschen über 60 empfohlen.