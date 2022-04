An Ostern wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Damit ist das Fest das wichtigste im Kalender von Katholiken und Protestanten. In den vergangenen zwei Jahren mussten die Feierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie geringer ausfallen. Seit 3. April sind die allermeisten vom Staat angeordneten Schutzmaßnahmen aufgehoben. Kann also wieder ausgelassen gefeiert werden?

Empfehlung der Landeskirche

„Es gibt eine Empfehlung der evangelischen Landeskirche. Nach der sollen weiter Masken getragen und Abstand eingehalten werden“, sagt Wolfgang Rüter-Ebel, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Villingen. Entsprechend werde man sich auch an Ostern an die Empfehlung halten. „Zurzeit halte ich das auch für richtig. Wenn wir in drei Wochen aber die einzigen sind, die noch Masken tragen, müssen wir uns entsprechend verhalten“, so der Dekan weiter.

Oster-Termine der evangelischen Stadtgemeinde Villingen > Gründonnerstag: 19 Uhr, Johanneskirche mit Abendmahl – 19 Uhr, Petruskirche mit Tischabendmahl

> Karfreitag: 9.30 Uhr, Markuskirche mit Abendmahl – 9.30 Uhr digital auf Zoom mit Abendmahl – 15 Uhr, Johanneskirche mit Chor-Ensemble Vokale

> Ostersamstag:21 Uhr, Johanneskirche „Osternacht, kurz gefasst“

> Ostermorgen: 7 Uhr, Friedhof an der Quelle, Auferstehungsfeier mit Posaunenchor

> Ostersonntag: 9.30 Uhr, Pauluskirche mit Abendmahl, Kirchenchor, Flöten – 10.30 Uhr, ökumenische Feier im Kurgarten

> Ostermontag: 11 Uhr, am „Schlittenhang/Spielplatz“ im Haslach für Groß und Klein mit Posaunenchor

Ohnehin seien die Gottesdienste derzeit noch immer eher spärlich besucht – zumindest vor Ort: „Die Zoom-Gottesdienste sind dagegen noch immer gut besucht“, sagt der Dekan.

Pfarrer Wolfgang Rüter-Ebel – hier im April 2020 zu sehen. | Bild: Fröhlich, Jens

Eine klare Haltung gibt es innerhalb der Kirche, was die Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine anbelangt. Dieser werde zwar nicht das Hauptthema der Osterfeierlichkeiten sein, aber: „Es gibt keinen Gottesdienst, bei dem der Krieg keine Rolle spielt“, sagt Rüter-Ebel. Der Dekan selbst glaube an den Frieden und dass dieser nur mit gemeinsamem Reden zustande kommen kann. Er sei aber auch pragmatisch, was etwa eine angemessene Ausrüstung der Bundeswehr angeht.

Maske oder Abstand oder beides?

Auch in der katholischen Kirche in Villingen wird es über Ostern weiter Corona-Maßnahmen geben: „Offiziell empfiehlt die Erzdiözese Freiburg weiter eine Maske und den Abstand. Es obliegt aber der Gemeinde vor Ort von der Empfehlung abzuweichen. Wir werden entweder die Masken beibehalten und auf den Abstand verzichten oder umgekehrt. Letztlich entscheiden wird der Stiftungsrat“, sagt Dekan Josef Fischer.

Oster-Termine der katholischen Stadtgemeinde Villingen > Gründonnerstag: 16.30 Uhr, Bruder Klaus, Abendmahlsamt in kroatischer Sprache – 18 Uhr, St. Fidelis, Abendmahlsamt – 18 Uhr, St. Konrad, Abendmahlsamt der Gemeinden St. Konrad und St. Bruder Klaus im Anschluss an das Abendmahlsamt in St. Fidelis: Betstunden die ganze Nacht bis zur Karfreitags-Laudes – 18.30 Uhr, St. Konrad (Rietheim), entfällt – 19 Uhr, digital über Zoom, 7 Uhr 7 Minuten ökumenisches Gebet um Frieden – 19.30 Uhr, St. Konrad, Exodus-Feier für Jugendliche und junge Erwachsene – 20 Uhr, Münster Villingen, Abendmahlsamt

> Karfreitag: 7 Uhr, Karfreitags-Laudes zum Abschluss der Betstunden – 8 Uhr, St. Bruder Klaus, Trauermette – 10 Uhr, Heilig Kreuz, Kinderkreuzweg – 10.30 Uhr, St. Bruder Klaus, Kinder- und Familienkreuzweg – 11 Uhr, St. Fidelis, Kinderkreuzweg – 11 Uhr, St. Konrad, Kinderkreuzweg – 14.30 Uhr, St. Bruder Klaus, Karfreitagsliturgie in kroatischer Sprache – 15 Uhr, Heilig Kreuz, Münster Villingen, St. Fidelis, St. Konrad und St. Konrad (Rietheim), Karfreitagsliturgie – 17.30 Uhr Heilig Kreuz, Karfreitagsliturgie in italienischer Sprache

> Ostersamstag: 8 Uhr, St. Bruder Klaus, Trauermette – 12 Uhr, Heilig Kreuz, Segnung der Osterspeisen (polnischer Pfarrer) – 15 Uhr, Münster Villingen, Beichtgelegenheit – 17.30 Uhr, St. Bruder Klaus, Feier der Osternacht in kroatischer Sprache – 18.30 Uhr, St. Konrad (Rietheim), entfällt – 20 Uhr, St. Fidelis, Feier der Osternacht in italienischer Sprache – 20.30 Uhr, Heilig Kreuz, Feier der Osternacht – 21 Uhr, Münster Villingen, Feier der Osternacht – 21 Uhr, St. Konrad, Feier der Osternacht als Wort-Gottes-Feier der Gemeinden St. Konrad und St. Bruder Klaus, anschließend Umtrunk am Osterfeuer

> Ostersonntag: 9 Uhr, Heilig Kreuz St. Konrad (Rietheim), entfällt, 9.30 Uhr, Münster Villingen, Hochamt – 10 Uhr, St. Konrad (Rietheim), Eucharistiefeier im alten Ritus – 10.30 Uhr, Kurgarten, Ökumenischer Ostergottedienst, bei schlechtem Wetter in der Kirche St. Konrad – 10.30 Uhr, St. Bruder Klaus, Eucharistiefeier zum Hochfest – 11 Uhr, St. Fidelis, Eucharistiefeier zum Hochfest, 11.15 Uh5, Heilig Kreuz, Eucharistiefeier in italienischer Sprache, 16 Uhr, St. Bruder Klaus, Eucharistiefeier in kroatischer Sprache, 18 Uhr, Münster Villingen, Feierliche Ostervesper – 18 Uhr, St. Konrad, Eucharistiefeier zum Hochfest

> Ostermontag:5.30 Uhr, Startpunkt „Warenbach-Spielplatz“, Osterspaziergang für Jugendliche und junge Erwachsene – 9 Uhr, Heilig Kreuz, Eucharistifeier – 9 Uhr, St. Konrad (Rietheim), Eucharistifeier, 11 Uhr, St. Fidelis, Hochamt – 16 Uhr, Heilig Kreuz, Eucharistifeier in polnischer Sprache – 18 Uhr Johannes (evangelisch), ökumenisches Friedensgebet

Was dagegen sicher ist, ist das Thema. „Die Osterwoche wir nicht trotz Krieg und Gewalt in der Ukraine, sondern gerade deswegen gefeiert“, so Fischer. Gerade Gründonnerstag und Karfreitag seien die Tage, um den Opfern in der Ukraine zu gedenken. Die Ereignisse werden Teil von Fischers Karfreitagspredigt sein: „Auch Jesus ist zu Unrecht am Kreuz gestorben. Gott ist solidarisch mit allen, die mit Leid und Krieg zu tun haben“, sagt der Dekan weiter.

Dekan Josef Fischer – hier 2019 zu sehen – noch vor Corona und dem Ukraine-Krieg. | Bild: Heimpel

Für ihn ist das Osterfest wichtig, um den Menschen eine Perspektive und Hoffnung zu geben: „Wenn ich als Mensch, der glaubt, Ostern feiern kann, ist der Tod nicht das letzte Wort. Es gibt so viele Menschen, für die es im Leben keine Gerechtigkeit gibt. Der Glaube an das Danach kann diese Gerechtigkeit aber geben.“