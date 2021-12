Schwarzwald-Baar vor 9 Stunden

Abwärtstrend gebrochen: Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis steigt wieder an

Nachdem die Inzidenzzahlen im Landkreis in der vergangenen Woche kontinuierlich zurückgegangen waren, ging der Wert am Sonntag wieder steil nach oben. Auch in den Nachbarlandkreisen Tuttlingen und Rottweil klettern die Werte.