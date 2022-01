Schweren Herzens haben sich Verantwortlichen der Fastnachtsvereine Brigachblätzle und der Fleck-Fleck entschieden, den Ball der Kleinen Vereine am Fastnachtssamstag abzusagen. Diese ist in der anhaltenden Coronapandemie und wegen der damit verbundenen Regelungen und Einschränkungen unumgänglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

VS-Villingen Katzenmusik sagt Jubiläumsfest ab – Jetzt soll ein Jahr später gefeiert werden Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden Vereine haben diesen Entschluss nun gefasst, da in der aktuellen Situation keine Lockerungen zu erwarten sind. Ein Fasnet-Ball mit einer möglichen Hallenbesetzung von 50 Prozent und Maskenplicht mache aus Sicht der Organisatoren keinen Sinn. Die Veranstaltung ohne Tanz und Musik im Anschluss sei schwer vorstellbar.

VS-Villingen Auch die Villinger Rietvögel sagen ihren Fastnachtsball ab Das könnte Sie auch interessieren

Zudem tragen die Vorsitzenden und die Ballregie der beiden Vereine die Verantwortung für ihre Mitglieder und die Gäste der Veranstaltung. Die Mitglieder der Ballregie und des Akteureteams haben sich trotz der unsicheren Lage intensiv für die Umsetzung des Balls der kleinen Vereine engagiert.

Villingen-Schwenningen Die Historische Narrozunft sagt ihre Fastnachsbälle ab – Jetzt wird ein Livestream geplant Das könnte Sie auch interessieren

Die bereits erfolgten Vorbereitungen und Programmplanungen werden für das kommende Jahr aufrechterhalten. Die Hoffnung auf eine Saalveranstaltung im Folgejahr bleibt, und die Ballorganisatoren blicken zuversichtlich in die Zukunft, heißt es abschließend.

Abgesagte Veranstaltungen

Bereits abgesagt hat die Katzenmusik ihre Jubiläumsfeierlichkeiten, die Rietvögel verzichten auf ihren Ball. Die Historische Narrozunft wird statt Bällen mit Besuchern auch 2022 nur einen Livestream anbieten.