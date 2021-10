von Stefan Heimpel

Furtwangen/Vöhrenbach – Am Montag soll die Maskenpflicht in den Schulen enden. Doch offenbar lag bis Freitagvormittag noch keine verbindliche Regelung vor, wie eine Nachfrage bei den Schulleitern ergab. Kurz vor dem Wochenende hingen die Schulen also in der Luft. Der SÜDKURIER hat Stimmen gesammelt.

Andreas Goldschmidt | Bild: Heimpel

Andreas Goldschmidt, Direktor des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule, bezeichnet die Aufhebung der Maskenpflicht vor allem für die Schüler als eine große Erleichterung. Es werde an der Schule dreimal jede Woche getestet, womit man eine gute Absicherung habe. Man könne aber auch mit der Maskenpflicht leben. Das wichtigste Ziel sei, dass man die Schule nicht wieder wegen mehrerer Corona-Fälle schließen muss. Allerdings könne man die Maskenpflicht an der Schule erst aufheben, wenn man eine offizielle Mitteilung aus dem Kultusministerium habe. Bisher sei auch die Schulleitung nur über die Presse über entsprechende Absichten informiert. Andreas Goldschmidt verlässt sich hier auf die entsprechenden Experten: Wenn diese es für verantwortbar halten, auf die Maskenpflicht zu verzichten, sollte man dies auch so praktizieren, sagt er. Allerdings müsse man sich bewusst sein, dass gerade am OHG während des Exils am Ilben andere Regelungen zum Schutz, wie ein größerer Abstand, kaum realisierbar seien. Dazu sei man zu beengt.

Frank Wallner | Bild: Heimpel

Frank Wallner, Rektor der Werkrealschule, sieht ebenfalls die Erleichterung für die Schüler. Im Schulhaus müssen die Schüler dann wieder die Maske tragen, da seien Abstände nicht einzuhalten. Man müsse auch bedenken, dass gerade die Schüler zu der Gruppe der Bevölkerung gehören, die meist noch nicht geimpft sind. Allerdings gab es schon weitreichendere Regelungen: Vor den Sommerferien durften sich die Schüler einer Klasse im Klassenzimmer frei ohne Maske bewegen. Bedenken müsse man auch die Tatsache, dass gerade bei den Kindern aktuell die Inzidenzen sehr hoch seien, also gerade Kinder besonders stark von der Corona-Infektion betroffen seien. Zum Glück habe man in der Werkrealschule bisher noch keinen einzigen Corona-Fall unter den Schülern gehabt. Es gab lediglich Fälle, die zuhause entdeckt wurden und dann in Quarantäne mussten. Dabei werde sich in den nächsten Monaten nach seiner Einschätzung an der Situation nur wenig ändern. Wie es für die Lehrer weitergehe, das sei ja auch noch nicht bekannt.

Tim Lutz | Bild: Heimpel

Tim Lutz, Rektor der Josef-Hebting-Schule in Vöhrenbach, sieht vor allem, dass es für die Schüler gut sei. Die meisten würden sich freuen. Aber man nehme an der Josef-Hebting-Schule alles locker und versuche die entsprechenden Regelungen umzusetzen, in der Schule wie auf dem Pausenhof. Es sei „löblich“, dass man hier die Regeln für die Schüler etwas lockere.

Cornelia Jauch | Bild: Heimpel