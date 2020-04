Das Tragen von Alltagsmasken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist ab dem 27. April in allen deutschen Bundesländern Pflicht. Doch beim Thema Mundschutz gibt es einiges zu beachten.

Anleitungen zum Nähen von Alltagsmasken

Wie man die Masken anlegen sollte, warum das Tragen wirklich sinnvoll ist und wie man sich mit einfachen Mitteln selbst einen Mund-Nasen-Schutz herstellen kann, erfahren Sie hier:

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Sind Mundschutze für Kinder gefährlich und was passiert eigentlich, wenn man sich nicht an die Maskenpflicht hält? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema finden Sie hier:

Corona-Schutz in der Region: Wo es Masken zu kaufen gibt

Das Tragen ist Pflicht, doch nicht jeder kann nähen oder basteln. Woher bekommt man also den Mund-Nasen-Schutz, wenn man ihn nicht selbst herstellen kann? In diesem Artikel sammeln wir für Sie Verkaufs- und Verteilstellen in der ganzen Region:

Schreiben Sie uns

Haben Sie noch weitere Fragen zum Thema Maskenpflicht oder Hinweise an die Redaktion, über die wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an online-redaktion@suedkurier.de .