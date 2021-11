Vor rund einem Jahr warnten Einzelhandelsverbände während des zweiten Lockdowns vor dem Aussterben der Innenstädte. Aktuell zeigen sich in der Donaueschinger Innenstadt mehrere Leerstände. Aber ist das Schreckensszenario von damals wirklich eingetreten?

Alles was in diesem Schaufenster zu sehen ist, sind parkende Autos, Fußgänger und das eigene Spiegelbild. Rund 60 Quadratmeter bietet diese Gewerbefläche in der Max-Egon-Straße, einst war hier ein Laden des Telekommunikationsanbieters O2. Doch von