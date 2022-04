Stäbchen in die Nase, abstreichen, mischen, Probe in die Testkassette tropfen und warten: Zu Hochphasen der Corona-Pandemie fand das im Rot-Kreuz-Heim an der Donaueschinger Schulstraße 300 bis 400 Mal am Tag statt.

Seit am 3. April weitreichende Lockerungen in Kraft getreten sind, sei die Nachfrage gesunken, sagt Bereitschaftsleiterin Iris Gähme. Dennoch: Über den Tag verteilt würden beim Roten Kreuz immer noch etwa 100 Personen getestet.

„Es gibt immer noch viele Menschen, die es für sich möchten. Manche brauchen für ihren Arbeitgeber ein negatives Testergebnis“, schildert sie. Andere wiederum wollen sich aus der Quarantäne freitesten. Hinzu kommen die Tests in Kindergärten, die das DRK übernimmt. „Manche Kindergärten testen selbst, andere geben Testkits mit nach Hause, und in manchen übernehmen wir“, schildert Iris Gähme.

„Wir lassen das Angebot erstmal, wie es ist“, sagt DRK-Bereitschaftsleiterin Iris Gähme. | Bild: Lutz Rademacher

Viele Kinder hätten inzwischen eine Infektion durchgemacht und müssten daher nicht mehr getestet werden. „Aber viele Eltern gehen auch lieber auf Nummer sicher.“

„So lange man sich testen lassen kann, wollen wir als Rotes Kreuz auch da sein.“ Iris Gähme, Bereitschaftsleiterin

Das Testangebot – wochentags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr – werde vorerst beibehalten. „Wenn wirklich nur noch eine Handvoll Leute kommt, würden wir die Öffnungszeiten anpassen. Aber so lange man sich testen lassen kann, wollen wir als Rotes Kreuz auch da sein.“ Für die Helfer im Testzentrum gibt es einen eigenen Dienstplan. „Zu Hochphasen der Pandemie waren immer mindestens vier Leute da, die das alles neben ihrem Hauptberuf machen“, sagt Iris Gähme.

Der Bedarf ist da

Auch in der Sonnenapotheke von Michael Ernst wird nach wie vor getestet: Sowohl Schnell- als auch PCR-Tests sind möglich. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt Elvira Ernst.

Die Teststelle beim Fitnessstudio Cleverfit hat ihre Öffnungszeiten ein bisschen reduziert, hat aber nach wie vor jeden Tag geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. „Da die Teststelle direkt neben unserem Studio liegt, ist das problemlos machbar, weil wir keine zusätzlichen Mitarbeiter finanzieren müssen“, sagt Cleverfit-Mitarbeiterin Alexandra Thomas.

„Die Nachfrage ist um 30 bis 40 Prozent gesunken“, sagt Alexandra Thomas vom Fitnessstudio Cleverfit über die Schnelltests. | Bild: Jens Wursthorn

Sie selbst beispielsweise erledigt die Büroarbeit in der Teststelle: „Ich habe hier ja alles, was ich brauche – Laptop, Drucker, Schreibtisch. Und ob ich im Büro am Schreibtisch sitze oder hier, ist ja egal“, sagt sie. Neben ihr können noch weitere Mitarbeiter Tests vornehmen, die eine entsprechende Schulung absolviert haben.

30 bis 40 Prozent weniger Tests

Sie schätzt, dass die Zahl der Testungen seit dem 3. April um etwa 30 bis 40 Prozent zurückgegangen ist. „Kurz vor den Lockerungen war noch die Hölle los“, schildert sie. 70 bis 80 Tests seien es da pro Tag gewesen. Aktuell kämen viele Kindergartenkinder, aber auch viele Personen, ob klein oder groß, die sich aus der Quarantäne freitesten möchten und dafür eine offizielle Bescheinigung über einen negativen Schnelltest brauchen.