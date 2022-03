Weil wegen der Corona-Pandemie das Personal knapp wird, kommt es bei den Ringzügen kurzfristig von Dienstag bis einschließlich Freitag, 8. bis 11. März, zu Zugausfällen und einem Busnotverkehr. Das teilte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Gesellschaft in einer Pressemitteilung mit

Folgende Ringzüge fallen aus

Alle Züge auf der Trossinger Eisenbahn ab 20.30 Uhr. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet.

Der Ringzug ab Immendingen (Abfahrt 17.43 Uhr) über Tuttlingen nach Rottweil (Ankunft 18.41 Uhr).

Der Ringzug ab Rottweil (Abfahrt 18.49 Uhr) über Villingen nach Bräunlingen (Ankunft 19.50 Uhr).

Der Ringzug ab Bräunlingen (Abfahrt 20.06 Uhr) über Villingen nach Trossingen Bahnhof (Ankunft 20.58 Uhr).

Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste ihre Reiseverbindungen überprüfen, teilt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Gesellschaft weiter mit. Aufgrund der Kurzfristigkeit wird der Busnotverkehr auf der Trossinger Eisenbahn in den digitalen Fahrplan-Auskunftsmedien nicht angezeigt.

Es werden keine Fahrräder transportiert

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den Ersatzbussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden, wird zudem erklärt. Telefonische Auskünfte erteilt der Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Immendingen unter Telefon (07462) 204210.

Bahnreisende brauchen Geduld: Der eingeschränkte Fahrplan ist noch einmal um einen Monat verlängert

Schwarzwaldbahn im Stundentakt

Bis zum Wochenende fuhr wegen Personalknappheit auch die Schwarzwaldbahn im Zwei-Stundentakt. Das ist nun vorbei, es werden derzeit wieder Verbindungen im Stundentakt angeboten.