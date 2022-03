von Jutta Freudig

Der Tuttlinger Landrat Stefan Bär hat klare Erwartungen zum Thema Corona formuliert. Die Diskussionen auf Bund-Länder-Ebene waren noch im Gang, als Bär am Donnerstag bei der wöchentlichen Pressekonferenz davon sprach, dass sich bei den Restriktionen für die Kreisbewohner vor April wohl kaum viel ändern werde.

Im Kreis Tuttlingen ist die Lage angesichts der weiter hohen Zahlen von Neuinfektionen – am Donnerstag waren es 514 Fälle – und kaum da gewesener Inzidenzen von über 2500 noch immer nicht entspannt. Allerdings bleibt die Situation am Kreisklinikum weiter „beherrschbar“, wie Bär sich äußerte.

29 Patienten der Klinik positiv getestet

Am Donnerstag befanden sich 29 Patienten im Kreiskrankenhaus Tuttlingen, deren Corona-Tests positiv ausgefallen waren. „Zwei Drittel dieser Patienten sind nicht wegen einer Corona-Erkrankung ins Klinikum eingeliefert worden, sondern aus anderen Gründen“, erklärte Landrat Bär.

Bild: Jutta Freudig

Immerhin 25 der mit dem Virus infizierten Menschen waren auch geimpft. Auf der Intensivstation lagen zwei der Corona-Patienten. Beide wurden beatmet. „Es ist zu beobachten, dass das Alter der Corona-Patienten langsam wieder deutlich steigt“, so Bär.

Eine Überlastung des Gesundheitswesens ist nicht zu sehen

Trotz der im Vergleich wieder höheren Anzahl von am Virus Erkrankten im Kreisklinikum sieht die Kreisverwaltung „keine Überlastung des Gesundheitswesens“. Das Problem seien momentan eher die krankheitsbedingten Ausfälle von Personal.

Damit habe man auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Landratsamt zu kämpfen. Deshalb stellte Stefan Bär es auch schon am Donnerstag in Frage, ob es richtig sei, nun bereits am Sonntag, 20. März, so viele Corona-Regeln aufzuheben.

Steigende Fallzahlen in Pflegeheimen

Wie das Alter der Klinikpatienten wieder nach oben geht, so scheint sich auch die Corona-Situation in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis zu entwickeln. Am Donnerstag gab es dort 191 Fälle von Corona-Infektionen und zwar 74 bei Bewohnern und 117 bei Mitarbeitern.

„Das sind schon hohe Zahlen, da waren wir vor einigen Wochen in einer besseren Lage“, meinte Landrat Bär. Er hofft nun, dass sich die Entwicklung in den Heimen bald wieder stabilisiert.

Mehr Vorsicht in Baden-Württemberg

„Wir warten jetzt mit Spannung, wie sich das Land bei seinen weiteren Corona-Regelungen im Detail entscheidet“, sagte er. Die Frage sei, was bleibe Basismaßnahme, wie etwa das Tragen von Masken und was sei zur Verschärfung möglich.

Bär ging davon aus, dass das Land Baden-Württemberg weiter „vorsichtig“ bleibt. Er wandte sich aber auch dagegen, dass das Gebiet von einzelnen Landkreisen aus bestimmten Gründen zum „Hotspot“ erklärt wird. Es sei nicht nachzuvollziehen, wenn in Nachbarstädten zweier Landkreise wie etwa Villingen und Trossingen unterschiedliche Corona-Restriktionen gelten.