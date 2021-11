Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch folgende Zahlen hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis folgende Zahlen. 293 Personen haben sich aktuell wieder gesund gemeldet. Dagegen haben sich nicht weniger als 341 Fälle neu mit dem Virus infiziert. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2116 Personen. Das sind 47 mehr als am Vortag.

Eine weitere Person ist in den vergangenen 24 Stunden an der Covid-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 240 Menschen. Laut Tagesbericht des Landesgesundheitsamtes beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis 728,6.

Höchststand bei Hospitalisierung

Die Zahl der Menschen, die mit der Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden, steigt auf ständig neue Höchststände. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Mittwoch, 24. November, 111 am Coronavirus erkrankte Personen. Das sind mehr als auf dem Höhepunkt der Pandemie im vergangenen Winter eingeliefert. Damals lag der Höchststand bei 102 Personen.

Hier finden Sie Hilfe zum Thema Corona PCR-Test mit Symptomen Symptomatische Personen müssen sich laut Gesundheitsamt für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. PCR-Test ohne Symptome Wer keine Symptome einer Corona-Infizierung hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis oder enge Kontaktperson oder Haushaltangehöriger einer positiv getesteten Person ist und sich ab dem fünften Tag seiner Quarantäne mittels eines PCR-Testes freitesten lassen möchte oder wer über die „Corona-Warn-App“ des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ erhalten hat, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis unter Telefon: 07721 913 7945 wenden. Die Terminvereinbarung ist wie folgt möglich: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr. Infos zur Allgemeinverfügung Zudem hat das Landratsamt eine Hotline zur derzeit geltenden Allgemeinverfügung unter Telefon: 07721 913 7679 eingerichtet. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Infos gesundheitlichen Fragen Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721/913-7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de . Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Infos zur Allgemeinverfügung Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/

Nur noch ein Intensivbett frei

Nach dem Intensiv-Register des Robert-Koch-Instituts sind im Schwarzwald-Baar Klinikum mit Stand vom Dienstag 45 Betten auf der Intensivstation belegt. Es gibt nach dieser Mitteilung nur noch ein freies Intensivbett. 16 der Intensiv-Patienten sind Corona-Patienten. Von diesen müssen vier beatmet werden.