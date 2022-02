Nachdem der SÜDKURIER mit einer Beispielrechnung gezeigt hat, was eine vierköpfige Familie monatlich an Masken verbraucht und dafür bezahlt – und warum das für sozial benachteiligte Menschen schwer leistbar ist, gab es viel Resonanz von SÜDKURIER-Lesern. Neben sehr praktischen Spartipps war vor allem ein anderer Aspekt ein großes Thema.

Was, so teuer? Das war die erste Reaktion vieler SÜDKURIER-Leser auf den Bericht über die Kosten für FFP2-Masken. Vorweg: In der Beispielrechnung hat sich ein Fehler eingeschlichen, denn die Einzelposten in der Grafik waren nicht richtig addiert.