Noch immer beherrscht die Corona-Pandemie das Geschehen auf der Welt. Das betrifft auf den gewohnten Jahreskalender an Veranstaltungen in der Region – wie die Fasnet.

Die Fasnet ist jene Zeit, in der die Freude am Leben besonders zelebriert wird. Bevor es mit der Fastenzeit losgeht, wird noch einmal ordentlich gefeiert: Mit Gesang, Alkohol, fettigen und deftigen Speisen. Es gibt Umzüge, Bälle und so manchen Spaß.