Zumindest die aktuellen Daten des Landesgesundheitsamts signalisieren eine leichte Entspannung: Die Zahl der Corona-Kranken im Schwarzwald-Baar-Kreis, die am Freitag, 19. November, gemeldet wurde, nimmt zwar weiter zu. Aber die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt auf 590 (Vortag 656,9), 194 weitere Infizierte kamen im Vergleich zum Vortag hinzu. Damit wächst die Zahl nicht mehr so rasant.

Aktuell verzeichnet der Schwarzwald-Baar-Kreis die fünfthöchste Zahl an Infizierten in Baden-Württemberg, der Ostalbkreis liegt mit einer Inzidenz von 700,9 an der Spitze, wie aus einer Mitteilung des Landesgesundheitsamts hervorgeht.

Dass die Situation im Kreis alarmierend ist, zeigt die Situation im Klinikum: Dort liegen inzwischen 102 Personen, die mit Corona infiziert sind. Da sind so viel, wie in der Spitze des vergangenen Lockdown-Jahres. Die Klinikumsleitung rechnet mit einem weiteren Anstieg.

Noch kein Termin für Impfzentrum

Wann das neue Impfzentrum von Stadt Villingen-Schwenningen und Landkreis im Schwarzwald-Baar-Center einsatzbereit ist, kann derzeit nicht genau gesagt werden. „Wir sind am Aufbau“, sagt eine Sprecherin der VS-Stadtverwaltung am Freitagmittag und auch die Sprecherin des Landkreises konnte keine genauen Angaben machen. Gerechnet wird mit dem Start in der nächsten Woche.