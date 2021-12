Das Kreisimpfzentrum in der Schwenninger Tennishalle war Ende September auf Anordnung des Sozialministeriums geschlossen worden. Dass das rückwirkend ein Fehler ist, scheint mittlerweile Konsens – auch in der Politik – zu sein. Die Antwort der Kreisverwaltung darauf ist die Eröffnung von Impfstützpunkten an verschiedenen Standorten im Kreis – und zwar an diesen:

Villingen-Schwenningen

Der erste Impfstützpunkt im Kreis nahm am 25. November in Villingen-Schwenningen seine Arbeit. Im Schwarzwald-Baar-Center wird dort seither montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 11 bis 19 Uhr geimpft. Die beiden bisher verfügbaren Impfstraßen können 200 Impfungen unter der Woche und 400 am Wochenende leisten.

Villingen-Schwenningen Um 15.15 Uhr ist der komplette Impfstoff schon reserviert: So viele Impfungen wurden im Villinger Impfstützpunkt in einer Woche verabreicht Das könnte Sie auch interessieren

Zu Beginn hatte es in VS noch ein Ticketsystem vor Ort gegeben, das bleibt künftig noch zur Hälfte bestehen. Montags, mittwochs und freitags könnten Impfwillige ohne Termine ins Schwarzwald-Baar-Center kommen, dort mit einem Ticket ihre Impfdosis reservieren und sich immunisieren lassen. Für dienstags, donnerstags und sonntags können künftig online Termine vereinbart werden. Das ist HIER möglich. Diese Termine werden immer zwei Wochen im Voraus freigegeben. Ausgemachte Termine können auch abgesagt werden, weshalb auch kurzfristig Zeiten frei werden können.

Donaueschingen

Seit Samstag, 4. Dezember, ist auch der Donaueschinger Impfstützpunkt in Haus 4 des Konversionsgebäudes am Start. Die aktuell nicht genutzten Räume stehen zum Verkauf und werden von der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft für den neuen Impfstützpunkt unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Donaueschingen Jetzt noch mehr Tempo beim Impfen im Landkreis: Impfstützpunkt Donaueschingen nimmt am Samstag den Betrieb auf Das könnte Sie auch interessieren

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird von 9 bis 13 Uhr mit Terminbuchung geimpft. Impfungen ganz ohne Terminbuchung werden an drei Sonntagen, am 5., 12. und 19. Dezember, angeboten. Geimpft wird dann, solange der Vorrat reicht. Sowohl in VS, als auch in Donaueschingen werden am Wochenende nur Moderna und Johnson&Johnson verimpft. Der Grund seien Lieferengpässe.

St. Georgen

Ein weiterer Impfstützpunkt soll in St. Georgen in einer Halle im Erdgeschoss in der ehemaligen Firma A. Maier entstehen. Vor zwei Wochen hatte Bürgermeister Michael Rieger eigenen Angaben zufolge erstmals den Standpunkt bei Landrat Sven Hinterseh beantragt. Wann der Stützpunkt in Betrieb gehen soll, ist bislang noch nicht klar. In der Woche ab Nikolaus soll mit dem Aufbau begonnen werden.

St. Georgen Neuer Impfstützpunkt: In St. Georgen geht es bald in einer ehemaligen Fabrikhalle los Das könnte Sie auch interessieren

Bad Dürrheim

Nicht direkt vom Kreis betrieben, aber unterstützt von diesem, ist in Bad Dürrheim ein zentraler Impfanlaufort im „Hotel Waldeck“ entstanden. Geimpft wird dort seit Sonntag, 5. Dezember. Schon in den Tagen davor hatte es einen Probelauf gegeben, bei dem 300 Personen geimpft worden sind.

Bad Dürrheim Impfen ist in Bad Dürrheim jetzt in einer edlen Hotel-Umgebung möglich Das könnte Sie auch interessieren

Impftermine werden nur online HIER vergeben. Geimpft wird derzeit vorwiegend mit Moderna und zwar von Montag bis Freitag. Angelieferte Biontech-Dosen werden für unter 30-Jährige vorgehalten. An allen Wochentagen werden Corona-Tests angeboten.