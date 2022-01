Die Inzidenz im Landkreis steigt an. Am Sonntag schnellt der Wert um über 40 nach oben und liegt nun wieder deutlich über der 300er-Marke. Auch bei den Todesfällen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion wurde jetzt die Zahl 300 überschritten.

Aktuelle InfektionszahlenWie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand 16 Uhr) in seinem täglichen Bericht mitteilt, steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis im Vergleich zum Vortag um 99 Fälle an. Seit Beginn der Pandemie gab es