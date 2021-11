Schwarzwald-Baar-Kreis vor 5 Stunden

Was passiert, wenn ungeimpfte Arbeitnehmer den Corona-Test verweigern? Und dürfen Arbeitgeber auch 2G einführen? Villinger Jurist Marc Zimmermann beantwortet Fragen zu Corona und dem Arbeitsrecht

Seit Mittwoch, 24. November, gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Arbeitnehmer dürfen also nur geimpft, genesen und tagesaktuell getestet am Arbeitsplatz erscheinen. Was aber passiert, wenn ein Arbeitnehmer den Test verweigert? Und wer zahlt die Tests überhaupt? Diese und weitere Fragen beantwortet der Villinger Arbeitsrechtler Marc Zimmermann.