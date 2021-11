Unterkirnach vor 1 Stunde

Der Musterschüler packt wieder an: Unterkirnach macht mobil im Kampf gegen Corona

In Sachen Corona-Bekämpfung und Impfung ist Unterkirnach längst ein Vorbild im Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese Rolle will der kleine Ort weiter ausbauen. Um die vierte Welle zu brechen, sind gleich mehrere Impfaktionen in Planung, darunter auch eine spezielle Impfmöglichkeit für die älteren Bürger.