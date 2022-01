von Redaktion

In den vergangenen sieben Tagen sind im Schwarzwald-Baar-Kreis 1245 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt in seinem täglichen Lagebericht am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr mit (Stand der Daten: 16 Uhr).

Zahl der Todesfälle stabil

Damit stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie kreisweit auf 26.234, das sind 106 mehr als noch am Vortag, 15. Januar. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verharrte im selben Zeitraum bei 305.

Aus den Daten errechnet sich die Sieben-Tage-Inzidenz, die alle Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner beschreibt. Das Landesgesundheitsamt gab sie am Sonntag mit 584,9 an. Zum Vergleich: Am Samstag, 15. Januar, erreicht die Inzidenz den Wert von 580,6.

Noch zwölf Intensivbetten verfügbar

Laut offiziellem Intensivregister sind im Schwarzwald-Baar-Kreis von 48 Krankenhaus-Intensivbetten aktuell 36 Betten belegt, davon 8,33 Prozent mit Covid-19-Patienten (Stand: 16. Januar, 20.15 Uhr). Vier Covid-19-Fälle befinden sich folglich in intensivmedizinischer Behandlung, davon müssen zwei invasiv beatmet werden.