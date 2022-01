Das Landesgesundheitsamt teilt in einer Mitteilung die aktuellen Coronazahlen mit (Stand Donnerstag, 13. Januar, 16 Uhr).

Demnach steigt die Zahl aller Corona-Infektionen im Landkreis am Donnerstag um 401 auf nun 25.826 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie an. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden seit Mittwoch nicht bekannt.

Schwarzwald-Baar-Kreis Acht Wochen Impfstützpunkt: Wie viel wurde seither geimpft und wie lange bleiben die Stützpunkte im Schwarzwald-Baar-Kreis offen? Das könnte Sie auch interessieren

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von 324,6 am Mittwoch auf einen Wert von 510,2. Das Landesgesundheitsamt erklärt den sprunghaften Anstieg zum Vortag so: „Im Rahmen eines Programmupdates der Meldesoftware SurvNet kam es am Mittwoch, 12. Januar, zu einer technischen Störung.

Dies hatte zur Folge, dass die Meldedaten der Gesundheitsämter ab 13 Uhr nicht in die Datenbank importiert werden konnten. Der im Lagebericht am Donnerstag ausgewiesene deutliche Anstieg der übermittelten Neuinfektionen beruht auch auf der Nachberichterstattung der am Mittwochnachmittag von den Gesundheitsämtern an das Landesgesundheitsamt übermittelten Meldedaten.“

Schwarzwald-Baar-Kreis Testpflicht an Schulen auch für zweifach Geimpfte: Wie sicher ist der Schulstart für Lehrer und Schüler im Präsenzunterricht? Das könnte Sie auch interessieren

Omikron-Verbreitung

Das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis teilte bereits früher am Tag mit, dass bislang, Stand Donnerstag, 13. Januar, in insgesamt 380 Fällen (+ 72 Fälle zum Vortag) die Omikron-Virusvariante durch die Labore nachgewiesen wurden. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag 43 am Coronavirus erkrankte Personen.

Die Verteilung der bestätigten Corona-Fälle auf die einzelnen Kreisgemeinden, können Sie im folgenden Artikel nachlesen.

So verhalten Sie sich richtig

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter der Nummer 116 117 zur Verfügung.

Wer keine Symptome einer Corona-Infektion hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis hat, über die „Corona-Warn-App“ des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko“ erhalten hat oder wer in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder in einem Krankenhaus, Dialysezentrum oder in einer Obdachlosenunterkunft behandelt oder untergebracht wird, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Nummer 07721/913 7945 wenden. Die Terminvereinbarung ist regulär wie folgt möglich: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr.