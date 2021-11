Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Glückliche Kunden und zufriedene Händler: Farbbändel-Aktion zum einfachen 2G-Nachweis kommt gut an

Es ist ein Entgegenkommen des VS-Einzelhandels den geimpften und genesenen Kunden gegenüber. Ein Farbbändel, der, am Handgelenk getragen anzeigt, dass man an diesem Tag bereits kontrolliert wurde und somit keinen weiteren Nachweis beim Einkaufen vorweisen muss. Am Samstag wurde das Prinzip zum ersten Mal angewandt. Der SÜDKURIER hat sich angeschaut, wie das funktioniert hat.