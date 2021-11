Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 1.707 Personen (+ 148 Fälle zum Vortag, 16. November), in Villingen-Schwenningen sind es allein 987 Personen. 99 Erkrankte befinden sich im Schwarzwald-Baar-Klinikum.

„Ich hätte mich riesig gefreut, mit den Menschen auf den Märkten endlich mal wieder zusammenzustehen.“ Jürgen Roth, OB

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und zur Sicherheit der Bürger sieht sich die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen in der Verantwortung, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Daher wurde nun „schweren Herzens“ – wie es in einer Mitteilung der Verwaltung heißt – die Entscheidung getroffen, die Weihnachtsmärkte in den Innenstädten, den Kunsthandwerkermarkt im Franziskaner Kulturzentrum sowie die Adventsfenster abzusagen.

„Ich hätte mich riesig gefreut, mit den Menschen auf den Märkten endlich mal wieder zusammenzustehen“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth. „Es ist hart, aber solche Veranstaltungen sind zurzeit nicht angesagt und das Hygienekonzept auf den Weihnachtsmärkten ist fast nicht umsetzbar und kontrollierbar.“

Die Weihnachtsmärkte waren im Stadtbezirk Villingen vom 26. November bis 5. Dezember und im Stadtbezirk Schwenningen vom 10. bis 19. Dezember geplant. Der Kunsthandwerkermarkt war auf das zweite Adventswochenende geplant.

In Donaueschingen hingegen wird die Weihnachtswelt stattfinden – allerdings unter 2G-Regelung.

In VS wurden außerdem noch weitere Veranstaltungen abgesagt: