Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

VS-Gastronomen dürfen wieder Heizpilze nutzen: Für viele kommt die Erlaubnis aber zu spät

Ende Oktober lief die Sondernutzung der Heizpilze aus. Jetzt wurde sie verlängert. Dazwischen lagen sechs Wochen, in denen die Wirte die Wärmestrahler hätten gut brauchen können. Neben der Freude über die Erlaubnis, schwingt darum auch ein wenig Frust mit. Ein Besuch in drei Gaststätten in Villingen.