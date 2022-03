von Jutta Freudig

Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. In einer ersten Information zur Situation im Landkreis Tuttlingen sprach Landrat Stefan Bär von einer vorerst nur niedrigen Zahl an Meldungen von ungeimpftem Pflege- und medizinischem Personal in den Einrichtungen im Kreis. Allein die Meldefrist dauert nun aber weitere 14 Tage und auch die danach anlaufenden Prüfungen werden sich noch hinziehen.

Villingen-Schwenningen Corona-Impfpflicht: Caritas beendet ihre Kurzzeitpflege in Villingen und kann weniger ausbilden Das könnte Sie auch interessieren

Fast der Eindruck von Einzelfällen

Insgesamt 41 Einrichtungen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich im Landkreis Tuttlingen haben ihre Meldungen gleich am ersten Tag abgegeben. Laut ihren Angaben sind es bislang 81 Mitarbeiter, die nicht oder noch nicht vollständig gegen das Corona-Virus geimpft wurden. „Daraus ergibt sich für mich fast der Eindruck, dass es sich eher um Einzelfälle handelt“, kommentierte der Landrat. Er erklärte aber auch, die aktuelle Meldezahl sei vorerst lediglich eine Momentaufnahme, da die Meldefrist noch läuft.

Selbst Corona-Teststationen melden

Bei den Einrichtungen, die schon am ersten Tag der Meldepflicht von ungeimpftem Personal nachgekommen sind, handelt es sich natürlich vor allem um die Pflegeheime im Tuttlinger Kreisgebiet. Allerdings gab es auch eine ganze Reihe von Meldungen aus anderen Bereichen. Dazu zählen laut Landrat Stefan Bär Pflegedienste, Rettungsdienste, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Rehabilitations-Einrichtungen. „Sogar eine Corona-Teststelle hat ungeimpfte Mitarbeiter gemeldet“, so der Landrat.

Schwarzwald-Baar Impfpflicht in der Pflege: Heime nehmen keine Bewohner mehr auf Das könnte Sie auch interessieren

Landrat gespannt auf die nächsten Tage

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag kündigte Stefan Bär an, „mit Spannung“ darauf zu schauen, wie sich die Meldungen in den nächsten Tagen entwickeln. Er sprach davon, dass sich die Zahlen bislang „im Rahmen dessen bewegen, was erwartet worden ist.“ Eingegangen seien die meisten Meldungen auf dem herkömmlichen Weg über E-Mails. „Das Land hat ja eigens ein Online-Portal eingerichtet, über das die Meldung von ungeimpften Beschäftigten an die Gesundheitsämter erfolgen kann“, so Bär. Diese digitale Möglichkeit haben am ersten Tag allerdings nur fünf Einrichtungen im Landkreis Tuttlingen genutzt.

Zunächst keine Betretungs- oder Arbeitsverbote

Nach Eingang der Meldungen und Ablauf der Meldefrist prüft das Gesundheitsamt die jeweilige Sachlage. Bär: „Wir brauchen da Vorlauf.“ Deshalb wird es in jedem Fall einige Zeit dauern, bis ungeimpfte Mitarbeiter der Einrichtungen Bußgelder zahlen müssen oder Betretungs- oder Tätigkeitsverbote verhängt werden. Landrat Bär geht jedenfalls nicht davon aus, dass das noch im März der Fall sein wird. „Deshalb können die Dienstpläne für den Monat noch gestaltet werden“, sagte er.

Schwarzwald-Baar-Kreis Ab dem 15. März gilt die Impflicht in der Pflege: Wie will das Gesundheitsamt die kontrollieren? Das könnte Sie auch interessieren

Versorgungssicherheit bleibt im Blick

Bis das Gesundheitsamt individuell über die Fälle entschieden hat, können die ungeimpften Mitarbeiter also vorerst weiter tätig sein. Wer zum Beispiel einen medizinischen Grund nachweisen kann, braucht nicht mit Konsequenzen zu rechnen, wenn er sich regelmäßig testen lässt. Daher wird zumindest kurzfristig kein Personalmangel die Folge sein, denn die Behörden sollen laut Angaben des Landes auch die Versorgungssicherheit im Blick haben. Bis über alle Anträge entschieden ist, könne es zwei bis vier Monate dauern.