von Hans-Jürgen Kommert

Wegen der hohen Corona-Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis müssen alle Jungen und Mädchen, die einen Kindergarten besuchen, regelmäßig einen Test machen. Seit Montag, 13. Dezember, gilt eine Allgemeinverfügung im Landkreis für Kindergartenkinder über drei Jahren – zwei Mal pro Woche müssen die Kinder getestet werden, und zwar daheim, durch die Eltern oder von einem anerkannten Testzentrum. Bei Testungen durch die Eltern müssen diese dem Kind eine Selbsterklärung mitgeben, bei offiziellen Testungen gibt es ein Zertifikat.

„Wir haben für beide Kindergärten (Kindergarten St. Raphael und Kinderhaus Gipfelstürmer) Lollitests besorgt und an die Kindergärten verteilt. Diese wiederum verteilen die Tests an die Eltern. Dann müssen die Eltern ihre Kinder zwei Mal pro Woche zu Hause testen und dem Kindergarten dann schriftlich nachweisen, dass der Tests des Kindes negativ war“, erklärte Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf.

„Wir haben bereits am Freitag den Kindern die Tests mitgegeben und am vergangenen Montag erstmals den Nachweis verlangt – das hat bei uns wunderbar geklappt, die Eltern haben damit anscheinend keine Probleme, der Kindergarten ist fast normal belegt“, berichtet der Leiter des Kindergartens St. Raphael, Simon Wiesenbach. Am Mittwoch bekämen die Eltern den nächsten Test mit.

Wegen der hohen Corona-Zahlen muss der Nachwuchs zwei Mal in der Woche einen Test machen, um den Kindergarten besuchen zu können. Bild: Dragana Gordic/stock.adobe.com | Bild: © Dragana Gordic - stock.adobe.com

Einen etwas abweichenden Weg geht man in Triberg. Alle Eltern, sowohl in den katholischen Kindergärten als auch in der städtischen Einrichtung in Gremmelsbach, haben einen Brief erhalten, der sie darüber aufklärt, dass ab 13. Dezember jeweils montags und donnerstags ein Erziehungsberechtigter vor Ort im Eingang der jeweiligen Kita einen Test mit dem Nachwuchs macht – unter der Aufsicht eines Mitarbeiters der Einrichtung. „Bis zur Vorlage des Nachweises kann ein Zugang nicht erfolgen“, erklärte Werner Breig, der bei der Stadtverwaltung zuständig für die Kindergärten ist.

Einen Schritt weiter geht der Kindergarten St. Sebastian. Hier erfolgt das Testen durch eine Mitarbeiterin im Beisein eines Elternteils. „Wir haben einen entsprechenden Lehrgang mitgemacht und haben alle einen Heidenrespekt vor dem Virus“, sagt Ute Meier. Die Eltern seien damit einverstanden.

In Schönwald ist Andreas Herdner für Kindergartenangelegenheiten zuständig. Die Allgemeinverfügung des Schwarzwald-Baar-Kreises ermögliche mehrere Vorgehensweisen. So könnten die Tests entweder in der Einrichtung, sofern dies dort angeboten wird, oder zu Hause gemacht werden. Es sei auch möglich, einen aktuellen negativen Testnachweis einer offiziellen Teststelle vorzulegen. „Wir haben uns entschieden, an der bisherigen Teststrategie der Einrichtung festzuhalten“, so Herdner.