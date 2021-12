St. Georgen 28. Dezember 2021, 15:00 Uhr

Nach den Kinder-Impfungen in St. Georgen sind alle Dosen erstmal aufgebraucht – doch wann geht es weiter?

Nach Villingen-Schwenningen und Donaueschingen sind am Dienstag auch in St. Georgen Kinder am Stützpunkt in der Gewerbehallenstraße gegen Corona geimpft worden. Wann es damit im kommenden Jahr weitergeht, ist noch nicht klar.