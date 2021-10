Aktuell sind 59,1 Prozent der Bürger voll immunisiert. Nur sieben Kreis in Baden-Württemberg haben noch weniger Impfungen. Die beiden mobilen Impfteams des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen haben bisher rund 600 Mal geimpft. Sie unterstützen jedoch nur die Hausärzte.

Die Zahl ist nicht wirklich berauschend: 59,1 Prozent (Stand 24. Oktober) beträgt die Corona-Impfquote im Schwarzwald-Baar-Kreis. Damit bewegt sich der Kreis am hinteren Ende der 44 Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg, genauer gesagt an 37.