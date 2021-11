Rumms, das sitzt! Der Schwarzwald-Baar-Kreis weist nach den aktuellsten Zahlen des Landesgesundheitsamts die höchste Sieben-Tages-Inzidenz aller 35 Land- und neun Stadtkreise in ganz Baden-Württemberg auf. Mit einem Wert von 878,9 hat der Kreis nun einen Allzeitrekord in der Corona-Pandemie für das Bundesland erreicht. Die zweithöchste Inzidenz hat momentan der bisherige Spitzenreiter Bodenseekreis mit 832,6.

Die Inzidenz in Schwarzwald-Baar ist damit seit dem 26. Oktober, also binnen eines Monats, von 175,2 mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich angestiegen. Geht es so weiter wie in den vergangenen Tagen, wird schon am Sonntag die 1000er-Marke geknackt.

Villingen-Schwenningen Landratsamt schränkt Publikumsverkehr ein Das könnte Sie auch interessieren

Landesweit haben nur die zwei genannten Kreise eine Inzidenz über 800. Der Schnitt Baden-Württembergs liegt laut Landesgesundheitsamt bei 505,9. Die niedrigste Inzidenz hat demnach der Stadtkreis Heidelberg mit 244,4.

Intensivbettenbelegung Laut dem Divi-Intensivbettenregister sind derzeit 47 Intensivbetten am Schwarzwald-Baar-Klinikum verfügbar. Die Frage nach der Verfügbarkeit hängt in erheblichem Maß mit der Zahl der Pfleger zusammen, die diese Betten betreiben können. 44 dieser Betten sind aktuell belegt, 18 davon von Corona-Patienten. Damit steigt der Anteil der Covid-Patienten an der Intensivbettenauslastung auf 38,3 Prozent an. Gut ist, dass niemand aktuell invasiv beatmet werden muss.

Deutschlandweit liegt die Inzidenz im Schnitt basierend auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 444,3. Den höchsten Wert weist der Erzgebirgskreis mit 2000,5 auf. Der Schwarzwald-Baar-Kreis befindet sich mit seinem Wert momentan im vorderen Viertel aller 400 Stadt- und Landkreise deutschlandweit – nämlich auf Rang 44. Damit hat der Kreis die höchste Inzidenz aller Bundesländer, die nicht in Ostdeutschland oder Bayern liegen.