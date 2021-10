Reaktion auf SÜDKURIER-Bericht. Die hohen Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind laut Gesundheitsamt nicht auf einen großen Ausbruch, zum Beispiel in Villingen-Schwenningen, zurückzuführen.

Nach einem Bericht über die hohen Inzidenzzahlen unter Kinder und Jugendlichen, beteiligen sich Leser an der Ursachenforschung. Ein Anrufer fragt an, ob der Anstieg indirekt auch auf die Ausbildungsmesse „Jobs for Future“ im September