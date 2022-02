Die Zahl der Corona-Infektionen in den Kindergärten nimmt zu. Die städtischen Einrichtungen in Donaueschingen stehen im kreisweiten Vergleich gut da – und testen nur vor Ort. Ist das Testkonzept der Grund für geringen Fallzahlen?

Die Omikron-Welle trifft die Kindergärten und Kitas in Donaueschingen mit voller Wucht. Auffällig dabei: Die Infektionszahlen in den städtischen Kindergärten in Donaueschingen waren vergangene Woche deutlich niedriger als im restlichen Kreis. Auch