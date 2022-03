Bodensee vor 8 Stunden

Familien in Dauerquarantäne: Selbst frisch genesene Kinder müssen zuhause bleiben

Quarantänen treffen viele Familien hart. Für kleine Kinder heißt das, dass sie oft wochenlang isoliert sind, selbst wenn sie selbst schon genesen sind. Was aktuell gilt – und was die Politik in punkto Quarantänen plant.