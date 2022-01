St. Georgen vor 2 Stunden

Über das Sterben in Zeiten der Pandemie: Wie Corona das Bestattungswesen verändert hat

305 Menschen sind im Schwarzwald-Baar-Kreis an oder mit Corona gestorben. Zwei Bestatter sprechen darüber, was diese Todesfälle mit ihrem Beruf gemacht haben, wodurch sie an Grenzen stoßen und wie sie sich auch selbst schützen.