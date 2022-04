Über Ostern sind zwei weitere Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Das gibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Damit beträgt die Zahl der Corona-Toten im Schwarzwald-Baar-Kreis 355 seit Beginn der Pandemie.

Über 71.000 bestätigte Fälle

Das Gesundheitsamt berichtet weiterhin, dass am Dienstag, 19. April, 69.244 Fälle gemeldet wurden, die bereits wieder gesund sind (plus 343 Fälle im Vergleich zum 14. April). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 71.276 (193 Fälle mehr als am Donnerstag). Somit beträgt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten 1.677 Personen (minus 152 Fälle im Vergleich zum Donnerstag).

57 Corona-Erkrankte im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich 57 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Landesgesundheitsamt lag die Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 567 und damit weit unter dem Landesdurchschnitt.